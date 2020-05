Nieuw zwembad 'drager voor hele omgeving'

Publicatie: wo 13 mei 2020 16.50 uur

DRACHTEN - Twee moties lagen klaar, een batterij aan argumenten en toch besloot de raad van Smallingerland een onderzoek naar de locatie van het nieuwe topsportzwembad in Drachten af te wachten. De economische gevolgen en die voor de ruimtelijke inrichting zijn nog niet in beeld gebracht. Het onderzoek loopt en ligt voor de zomervakantie op de tafel van burgemeester en wethouders. Direct na de zomer wordt de raad geïnformeerd. Mooi op tijd voor de aanvraag voor de subisideaanvraag voor 10 miljoen euro aan de provincie, die voor 1 oktober 2020 binnen moet zijn.

Een deel van de gemeenteraadsleden is enthousiast voorstander van vestiging van het 35 miljoen kostende bad aan de Sportlaan, waar nu tal van andere sporten worden beoefend. Na dertien jaar praten mag van hen de knoop eigenlijk wel worden doorgehakt. De alternatieve locaties kwamen nu ook nu weer aan de orde, maar het lopende onderzoek naar de economische en ruimtelijke gevolgen moet eerst worden afgerond, aldus wethouder Sipke Hoekstra.

Op zijn beurt wil het college zijn mening over het onderzoek geven. De reactie van burgemeester en wethouders komt dan in september op het bordje van de gemeenteraad. "Een zwembad kan de drager van economische en ruimtelijke ontwikkeling in een gebied worden. In andere gemeenten leidt zo’n zwembad tot grote investeringen van ondernemers, projectontwikkelaars en overheden in hetzelfde gebied. Die gevolgen willen we in kaart brengen", aldus wethouder Sipke Hoekstra.

De politiek in Smallingerland kiest voor de meest uitgebreide versie: een vijftigmeterbad, een recreatiebad van 400 m2, een 25-meterbad met een gedeelte in de buitenlucht. De zorg van CU-raadslid Klaas van Veelen dat zo’n bad ten koste van de minima in de gemeente gaat, pareerde wethouder Sipke Hoekstra. Het topsportgedeelte wordt met de provinciale subsidie betaald. Daarbij gaat het onder andere om voorzieningen als een krachthonk. "Als gemeente zijn we dan dezelfde 25 miljoen kwijt, maar hebben geen topsportbad", aldus Hoekstra.