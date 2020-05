Verdachte: â€˜Ik ben een Fries en wil gerechtigheidâ€™

Verdachte: ‘Ik ben een Fries en wil gerechtigheid’

Publicatie: wo 13 mei 2020 16.35 uur

LEEUWARDEN - Tot zijn eigen grote opluchting is een Drachtster (61) woensdag door de politierechter vrijgesproken van belediging van zijn ex-partner op Facebook. De man zou in september 2018 gereageerd hebben op een Facebookbericht waarin zijn ex spullen aanbood. De Drachtster had geschreven dat mensen de spullen niet moesten kopen omdat de vrouw ‘een oplichtster’ was. Dat zou hij ook, nadat hij was aangehouden, tegen de politie hebben gezegd.

Ex kende wachtwoord

De man bestreed dat het bewuste bericht van hem afkomstig was. ‘Dit ben ik niet geweest’, zei de Drachtster tegen rechter Chris Beuker. Hoewel zijn naam en foto bij het bericht stonden, hield de Drachtster vol dat hij niet bij die account kon. Hij suggereerde dat het wellicht zijn ex was geweest, zij kende volgens hem het wachtwoord.

Advocaatkosten

Hij had de aangeboden schikking van 150 euro bewust niet betaald. ‘Ik ben een Fries en ik wil gerechtigheid’, zei de Drachtster. Hij heeft 30 euro per week te besteden en beweerde eraan toe dat de zaak hem vanwege de advocaatkosten al meer had gekost dan het schikkingsbedrag. Dat was kletspraat, vond officier van justitie Eelco Jepkema: de man kon een beroep doen op bijzondere bijstand voor advocaatkosten.

Screenshots

Zover kwam het niet, want de officier vond dat de verdachte vrijgesproken moest worden. Bij vrijspraak kan hij de advocaatkosten terugkrijgen. Jepkema oordeelde dat er, behalve een paar screenshots, geen bewijs in het dossier zat. Het verhaal van de verdachte, dat iemand anders de berichten had geplaatst, viel niet uit te sluiten.

Achterbuurvrouw

De rechter was het daarmee eens. Er was verder geen onderzoek gedaan naar het Facebookaccount van de Drachtster, wat wel had gemoeten. Beuker: ‘Ik kan niet vaststellen dat u het geweest bent’. De verdachte werd vrijgesproken. De twee wonen nog wel steeds vlakbij elkaar, de ex is de achterbuurvrouw van de Drachtster. Hij zei dat hij geen contact meer met haar heeft.