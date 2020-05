26-jarige dame rijdt veel te hard over rondweg

LEEUWARDEN - Een 26-jarige automobiliste uit de gemeente Opsterland reed woensdag veel te snel over de Anne Vondelingweg in Leeuwarden. Ze had de pech dat ze op dat moment gecontroleerd werd door het Team Verkeer van de politie Noord Nederland.

De snelheid was 124 km/u op de lasergun. Dit is meer dan 50 km/u te snel. De vrouw is staande gehouden en het rijbewijs werd ingevorderd. Er is proces-verbaal opgemaakt.