Nieuwe locatiedirecteur CSG Liudger Burgum

Publicatie: wo 13 mei 2020 15.56 uur

BURGUM - Met ingang van 1 augustus wordt Emiek van Campen (geb. 24-05-1973) de nieuwe locatiedirecteur van CSG Liudger te Burgum. Emiek van Campen volgt Mieke IJedema op, die na de zomer haar loopbaan een eigen vervolg gaat geven.

Van Campen heeft tot en met 2019 gewerkt als onderwijsdirecteur bij het Roelof van Echten College te Hoogeveen. Daar heeft ze haar ervaring opgedaan in het voortgezet onderwijs. Zowel in het havo/vwo als in het vmbo. Ze was verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid van alle teams van de afdelingen en clusters en van het Expertisecentrum Eduwiek.

Tot 2007 heeft Emiek van Campen in verschillende leidinggevende functies gewerkt in het bedrijfsleven. Van 2007 tot en met 2017 is ze zelfstandig ondernemer geweest van een hotel in Oostenrijk. Na haar terugkeer in Nederland koos ze voor een leidinggevende baan in het onderwijs.

CSG Liudger is een brede christelijke scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Het onderwijs is georganiseerd op vijf locaties. Drie in Drachten, één in Burgum en één in Waskemeer. De school telt circa 3200 leerlingen. Locatie Burgum is een school voor vmbo (bb/kb-onderbouw en G/TL onder- en bovenbouw) en havo (1 t/m 5) en onderbouw van het vwo. Ook wordt er meertalig onderwijs aangeboden.