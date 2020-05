Snelle aanpak renovatie skatebaan Drachten

Publicatie: wo 13 mei 2020 15.52 uur

DRACHTEN - Na twee jaar vertraging wordt de broodnodige renovatie en uitbreiding van Skatepark Drachten versneld opgepakt. De gemeente Smallingerland gaat rap met de gebruikers en gemeentelijke jeugdraad om tafel. Als gevolg van wethouderswisselingen en langdurige afwezigheid van de verantwoordelijk ambtenaar zijn de plannen blijven liggen.

De uitbreiding van de skatebaan in het Slingepark met 600 m2 vergt een investering van zo’n 150.000 euro. Daarvoor is toestemming van de gemeenteraad nodig. Wethouder Piet de Ruiter beloofde dat het collegevoorstel snel komt.

D66-raadslid Roy Postma informeerde dinsdagavond naar de stand van zaken en sprak tegelijk zijn verbazing uit over de trage uitvoering van het burgerinitiatief, dat speciaal voor deze plannen was opgezet. ,,We zijn nu twee jaar later en nog geen stap verder.’’ Postma sprak van een gevaarlijke situatie. ,,Ervaren skaters noemen de baan een kaasschaaf.’’ Meerdere mankementen en onvolkomenheden zijn geconstateerd. Onder andere de instap is te hoog, had Postma gehoord.

Wethouder De Ruiter vertelde dat sinds de start van het burgerinitiatief regelmatig contact is geweest, maar de plannenmakerij de laatste periode vertraging heeft opgelopen. Hij beloofde beterschap.