Weer brand aan de Berglaan in Drachten

Publicatie: wo 13 mei 2020 03.10 uur

DRACHTEN - Voor de tweede keer binnen een aantal uur was het raak aan de Berglaan in Drachten. Na poging tot brandstichting bij een schutting dinsdagavond was even later rond 00.30 raak in een container.

Voorbijgangers ontdekten de brand in een papiercontainer. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer heeft de container vol met water gepompt. Na controle met een warmtebeeldcamera kon de brandweer terug naar de kazerne.

FOTONIEUWS