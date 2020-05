Poging tot brandstichting in Drachten

Publicatie: di 12 mei 2020 20.01 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd dinsdag om 19.46 uur gealarmeerd voor een buitenbrand. Bij aankomst van de politie werd duidelijk dat er een poging tot brandstichting was gedaan bij een schutting aan de Berglaan in Drachten. Het vuur was al gedoofd. De politie is een onderzoek gestart.

De aanrijdende brandweer is geannuleerd en niet meer ter plaatse gekomen. Afgelopen weekeinde werden er op meerdere plekken brandjes gesticht. Ook ging een brommobiel in vlammen op.

