Burgumer brandweer rukt uit voor trekkerbrand

Publicatie: di 12 mei 2020 12.32 uur

GARYP - De brandweer van Burgum is dinsdag rond het middaguur uitgerukt voor een brandje in een trekker. Deze vond plaats op een boerenerf aan de Ielke Boonstraloane in Garyp.

Op het oog leek het allemaal mee te vallen. Bij aankomst van de brandweer was er geen sprake van een uitslaande brand. De motor is geblust en daarbij kwam witte rook vrij.

FOTONIEUWS