Gewonde bij steekpartij in Drachten

Publicatie: ma 11 mei 2020 18.30 uur

DRACHTEN - Aan het einde van de middag vond in Drachten een steekincident plaats. De politie laat weten dat zij omstreeks 17.50 uur een melding ontvingen over een gewonde man die was aangetroffen aan de Klokhuislaan in Drachten. De verwondingen zouden het gevolg zijn geweest van een steekpartij. Waar het steekincident heeft plaatsgevonden, is bij de politie nog onbekend.

Zowel de politie, ambulance als traumahelikopter kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De man is later met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De omgeving werd door de politie afgezet in verband met het onderzoek. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

