Wethouder Robert Bakker stopt ermee

Publicatie: ma 11 mei 2020 18.24 uur

DRACHTEN - Wethouder Robert Bakker maakte maandag bekend dat hij per direct opstapt uit het college van B&W van de gemeente Smallingerland. Hij zat voor de ELP in het college. Nu blijkt dat hij die partij al in maart achter zich heeft gelaten. Bakker spreekt van een 'groot wantrouwen' tussen de ELP-raadsfractie en de wethouders.

Het gaat qua bestuur niet goed in Smallingerland. Het is de vierde wethouder in twee jaar tijd die de biezen pakt.