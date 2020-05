Dronken man (57) negeert stopteken politie

Publicatie: ma 11 mei 2020 16.38 uur

BURGUM - Een dronken 57-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel negeerde afgelopen weekeinde het stopteken van de politie. Claxonneren, seinen met groot licht en blauwe lampen, het hielp aanvankelijk niet.

De man viel op omdat hij op de Oude Commissieweg bij Noardburgum met een snelheid van 128 km/u reed terwijl daar een maximumsnelheid van 80 km/u geldt. De man reed vervolgen de bebouwde kom van Burgum in en negeerde het stopteken van de politieagenten die achter hem reden. De man reed vervolgens dwars door het centrum van Burgum zonder te reageren op het claxonneren, seinen met groot licht en blauwe lampen.

Bij de staande houding die uiteindelijk t贸ch plaatsvond, verklaarde de man dat hij het niet nodig vond om te stoppen. Hij had immers zijn rijbewijs ook niet bij zich.... De agenten van het Team Verkeer dachten hier anders over. Zeker nadat duidelijk werd dat de man ook nog eens onder invloed van alcohol was. Hij blies 705 ?g/l met als gevolg dat zijn rijbewijs werd ingevorderd. Er is proces-verbaal opgemaakt.