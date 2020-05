Man negeert stopteken en vlucht met 190 km/u

Publicatie: ma 11 mei 2020 16.34 uur

HURDEGARYP - Een 57-jarige automobilist uit de gemeente Dantumadiel moest afgelopen weekeinde zijn rijbewijs bij de politie inleveren omdat hij veel te snel reed. Bovendien negeerde hij het stopteken van de politie.

De man reed aanvankelijk met 133 km/u over de Oude Commissieweg tussen Burgum en Quatrebras. De politie registreerde hier met een lasergun zijn snelheid. De man negeerde vervolgens het stopteken van de politie en reed via de ovonde de Centrale As op. Hij drukte het gaspedaal hier nog dieper in tot 190 km/u. De verkeerspolitie was in de achtervolging en registreerde hier een gemiddelde snelheid van 176 km/u. Na correctie was dit 70 km te snel. De man is staande gehouden en moest zijn rijbewijs leveren. Er is proces-verbaal opgemaakt.