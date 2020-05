Voetbalclub tweemaal de dupe van dievengilde

HARKEMA - Voetbalclub Harkema-Opeinde is in de afgelopen periode tweemaal het doelwit geworden van inbrekers. Dat laat de club weten op Facebook. "Met een flex is onze opslagruimte opengebroken. Gereedschap waarmee we onze prachtige accommodatie onderhouden is weggenomen en onze club is gedupeerd." Er werden twee bosmaaiers, accu-schroefmachine met lader, klein gereedschap en een jerrycan diesel gestolen.

De daders zouden te zien zijn op beveiligingsbeelden. Deze zijn aan de politie overhandigd.