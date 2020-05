Pilot: Talma HÃ»s gaat voorzichtig open voor bezoek

Pilot: Talma Hûs gaat voorzichtig open voor bezoek

Publicatie: ma 11 mei 2020 15.25 uur

FEANWâLDEN - Verpleeghuis Talma Hûs in Feanwâlden is één van de 25 verpleeghuizen die deze week voorzichtig open gaan voor bezoek. Deze locatie van KwadrantGroep is in Friesland het verpleeghuis waar een eerste stap wordt gezet in de versoepeling van de bezoekregeling.

De proef vindt plaats in Talma Hûs in Feanwâlden omdat deze locatie goede faciliteiten heeft. Ook zijn er geen bewoners en zorgmedewerkers die met het coronavirus besmet zijn.

In Talma Hûs wonen 137 bewoners, verdeeld over negen groepen. Zij mogen vanaf woensdag elk één vaste bezoeker ontvangen. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden. Alle eerste contactpersonen van de bewoners worden maandag hierover geïnformeerd.

Als deze voorzichtige bezoekregeling goed werkt, dan is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuizen beperkt bezoek mogelijk is. Het kabinet neemt hierover nog een definitief besluit.