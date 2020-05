Drachtster â€˜met dronken hoofdâ€™ mishandelt ex

Drachtster ‘met dronken hoofd’ mishandelt ex

Publicatie: ma 11 mei 2020 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (51) die eind september vorig jaar zijn ex-vrouw en zijn dochter mishandelde, is maandag door politierechter Monique Dijkstra veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. De man zei zelf dat hij zich helemaal niets kon herinneren van wat er was voorgevallen. Hij suggereerde, nadat hij een arts had geconsulteerd en dat hij wellicht last had gehad van TGA (Transient Global Amnesia), een geval van tijdelijk geheugenverlies.

Straalbezopen

Volgens zijn ex-vrouw was de Drachtster gewoon straalbezopen geweest. De vrouw was in de tuin de was aan het ophangen, toen haar voormalige partner boos op haar af kwam stormen en van alles begon te roepen. Tegen de politie zei ze dat ze meteen doorhad dat de verdachte onder invloed was. De man sloeg haar een paar keer met de vlakke hand in het gezicht. Toen de dochter te hulp schoot, kreeg ook zij een klap.

Pakje shag op straat

De verdachte zou ook nog de telefoon van de dochter hebben vernield, maar daarvoor zag de rechter te weinig bewijs. De Drachtster beweerde dat hij nauwelijks had gedronken. Hij was de avond ervoor wel op stap geweest, maar behalve dat hij thuis op de bank was gaan liggen, kon hij zich niets meer herinneren. Hij had nog wel gerookt van een pakje shag dat hij op straat had gevonden.

‘Ontzettend spijt’

Officier van justitie Margreeth Meijer vond het verhaal over het tijdelijke geheugenverlies niet geloofwaardig. De officier ging er vanuit dat de man ‘met zijn dronken hoofd’ naar zijn ex was gegaan. De man is eerder veroordeeld voor huiselijk geweld. ‘Dat is zorgelijk’, zei Meijer. De verdachte had een alcoholprobleem, maar dat was volgens hem verleden tijd. Hij zei nog dat hij ‘ontzettend spijt’ had van wat er was gebeurd.