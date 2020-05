Auto te water bij Rinsumageast: man overleden

Publicatie: ma 11 mei 2020 10.40 uur

RINSUMAGEAST - Een 66-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân is maandag bij een eenzijdig ongeval in Rinsumageast om het leven gekomen. Hij raakte door onbekende oorzaak met zijn auto in de sloot langs de Heechfinne. De hulpdiensten werden om 10.13 uur gealarmeerd maar alle hulp mocht uiteindelijk niet meer baten.

Naast de politie en twee ambulances werden ook de duikers van de brandweer opgeroepen. Tevens kwam de traumahelikopter ter plaatse. Er zou na de redding uit het voertuig gelijk gestart zijn met reanimatie maar alle hulp kwam te laat. De politie liet rond 12.00 uur deze site weten dat de man overleden was. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.

