Brandweer blust broeiende hooibult bij gasveld

Publicatie: ma 11 mei 2020 09.41 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum rukte zondagavond uit voor een brandje in een hooibult bij het gasveld aan de Nieuwstad in Burgum. Kinderen in de buurt hadden de broei ontdekt en de bult was gloeiend heet. De vlammen kwamen bij aankomst van de brandweer uit het hooi.

De brandweer heeft het hooi wat uit elkaar gehaald en de bult met water gevuld.