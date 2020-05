Brommobiel in brand gestoken in Drachten

Publicatie: zo 10 mei 2020 23.21 uur

DRACHTEN - Aan de Berglaan in Drachten is zondagavond een brommobiel verloren gegaan bij een brand. Volgens omstanders is de brommobiel in brand gestoken.

Nog voordat de brandweer van Drachten ter plaatse kwam, waren omstanders en de handhaving de brand al aan het blussen met emmers water en een tuinslang. De brandweer kwam met spoed ter plaatse.

De brandweer heeft de brand verder afgeblust. De politie zal onderzoek gaan doen hoe de brand is ontstaan. De brommobiel raakte zwaarbeschadigd door de brand. Eind april dit jaar ging er ook al een brommobiel verloren door een brand.