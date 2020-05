Man zwaargewond na val van flat in Drachten

Publicatie: zo 10 mei 2020 23.11 uur

DRACHTEN - Drachten - Door de hulpdiensten is zondagavond een man zwaargewond aangetroffen naast een flatgebouw aan de Oud Ambacht in Drachten. De man was door een onbekende oorzaak van de derde etage gevallen van het flatgebouw.

De hulpdiensten waaronder een traumahelikopter werden ingezet. De traumahelikopter landde bij het industrieterrein in Drachten. De man liep zware verwondingen op.

Twee ambulances vertrokken met spoed naar het industrieterrein in Drachten waar de traumahelikopter was geland. Hier heeft het personeel van de traumahelikopter het ambulancepersoneel geassisteerd. De man is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.