Brandweer zekert dak van vakantiewoning Oostmahorn

Publicatie: zo 10 mei 2020 22.25 uur

OOSTMAHORN - De brandweer van Anjum moest zondagavond rond acht uur uitrukken voor stormschade aan een woning in de jachthaven van Oostmahorn.

De bewoners van een vakantiehuisje hoorden een klapperend geluid en ontdekten dat het dak van het huisje bij de overkapping los zat. De beheerder werd in kennis gesteld en vervolgens werd de brandweer gealarmeerd.

Het profiel onder de dakbeplating zat bij de overkapping nog maar op twee van de acht punten vast en het dak klapperde behoorlijk en doordat de wind er pal op stond, dreigde het dak eraf te waaien.

De brandweer kwam ter plaatse en ze besloten om te proberen om spanbanden over het dak te krijgen. Het liefst maakten ze hiervoor gebruik van een katapult van de hoogwerker van de brandweer van Dokkum om een lijn over het dak te schieten, maar omdat de hoogwerker niet beschikbaar was in verband met een inzet in Stiens, moesten ze wat anders proberen.

De manschappen van de brandweer van Anjum wisten met veel moeite uiteindelijk een reddingslijn over het dak te krijgen. Hieraan werden twee lange spanbanden bevestigd die over het dak getrokken werden. De spanbanden werden strak gespannen, waarmee het dak vooreerst goed gezekerd was.

De bewoners werden ondergebracht in een andere vakantiewoning.

