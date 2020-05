Jubileumboek Buitenpost uitgereikt aan burgemeester

Publicatie: zo 10 mei 2020 14.58 uur

BUITENPOST - Het coronavirus zorgde dit jaar voor een afgelasting van alle jubileumactiviteiten van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB). Daardoor verdween ook de mogelijkheid voor de presentatie van jubileumboek dat speciaal voor het feestelijke moment werd geschreven. "Buitenpost, een goede gelegenheid" vertelt over 100 jaar Plaatselijk Belang Buitenpost en wil bijdragen aan de kennis over de geschiedenis en de huidige plek van Buitenpost.

Om het boek toch bij de leden te krijgen werd twee weken geleden begonnen met het uitdelen van het boek. Hiervoor was een distributiepunt aan de Kerkstraat in gericht. Daarnaast wilde het bestuur van PBB nog steeds het boek officieel aan haar belangrijkste partner in dorpse zaken aanbieden. Daarom kreeg burgemeester Oebele Brouwer op zaterdag het boek overhandigd uit handen van Johan Kootstra. Kootstra is secretaris van PBB en ook initiatiefnemer van het boek.

Tijdens de korte plechtigheid werd nog eens het belang van de goede relatie tussen het dorpsbelang en de gemeente onderstreept. Zowel PBB als de burgemeester spraken de hoop uit dat op een later moment alsnog jubileumfeestelijkheden gevierd kunnen worden. De presentatie van het jubileumboek was ook het startmoment voor de verkoop. Het is vanaf 11 mei voor iedereen verkrijgbaar voor 15 euro bij The Readshop aan het Nijensteinplein in Buitenpost.