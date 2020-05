Coronavirus (voorlopig) bijna verdwenen in regio

Publicatie: zo 10 mei 2020 14.48 uur

LEEUWARDEN - De impact van het coronavirus in de Fryske Wâlden is momenteel beperkt. Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat heel Noord Nederland in de laatste weken voor een groot deel buiten schot blijft in vergelijking met de rest van het land.

Alleen in Súdwest-Fryslân zijn in de afgelopen week tussen de 25-50 mensen positief getest op Covid-19. Dat betreft vooral bewoners van het AZC in Sneek. In Tytsjerksteradiel en Dantumadiel werd niemand positief getest. In de andere Friese gemeenten was het aantal tussen de 0-5 mensen.

In de afgelopen twee weken zijn er vier Friezen opgenomen in een ziekenhuis. Er waren in Friesland sinds 26 april 2020 tot 9 mei minder dan vier doden te betreuren, allen afkomstig uit de gemeente Waadhoeke.

Blijf afstand houden

Nu de corona-maatregelen vanaf maandag langzaam in stappen worden versoepeld is het extra belangrijk om afstand te houden en alert te blijven. De NOS meldt zondag dat er in de stad Wuhan, waar het coronavirus ontstond, een nieuwe besmetting is vastgelegd. In de Chinese provincie Jilin is al sprake van een nieuwe golf. Om de uitbraak tegen te gaan, is daar een verbod ingesteld op niet-noodzakelijke reizen en scholen en wooncomplexen zijn afgesloten.

Zolang de verspreiding 'onder controle' is, kunnen de versoepelingen mogelijk gemaakt worden. Bij een nieuwe uitbraak zal dat niet gebeuren of kunnen evenals in China - na het instellen van versoepelingen - weer nieuwe maatregelen getroffen worden.

