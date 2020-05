Hart onder de riem: We Love Oma

Publicatie: zo 10 mei 2020 14.15 uur

DRACHTEN - Vier nichtjes kwamen zaterdagavond een grote tekening maken op het parkeerterrein voor hun oma. Oma woont aan het plein De Marke in het centrum van Drachten. Omdat het vandaag moederdag is hadden deze vier kanjers bedacht om een ode te brengen aan hun oma. Dit deden ze in de vorm: WE LOVE OMA. en love vervangen door een groot hart met daarin de namen van alle kleinkinderen.

Bovenin stonden de drie namen, Jurjen, Feitze, Tyne, zij konden er niet bij zijn omdat ze in Duitsland wonen. Toen de tekening door de vier dames was goed gekeurd en naar de zin was bevonden, volgde nog een warme groet naar oma en gingen ze met hun moeders naar huis. Vanwege het coronavirus kunnen de kinderen en kleinkinderen

geen bezoek aan hun moeder en oma brengen.

FOTONIEUWS