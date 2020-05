Man (35) aangehouden na ongeval met Pool op A7

Publicatie: zo 10 mei 2020 11.12 uur

DOKKUM - Een 35-jarige bestuurder van de gemeente Noardeast-Fryslân is zaterdagnacht door de politie aangehouden omdat hij onder invloed was. De man reed onder invloed en was betrokken bij een ongeval op de A7 ter hoogte van Westpoort in Groningen.

De bestuurder kwam op de rijbaan richting Leek in botsing met een auto met Pools kenteken. Deze auto werd bestuurd door een 42-jarige man uit de gemeente Hollands Kroon. De auto met het Poolse kenteken botste vervolgens door de klap nog tegen de vangrail. Door de botsing viel een enorme lading huisraad op de weg. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij.