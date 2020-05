Volop vertier op Burgumer strandje

Publicatie: za 09 mei 2020 18.25 uur

BURGUM - Het strandje in het park van Burgum wordt al volop gebruikt. De aanleg is nog maar pas begonnen maar met het zonnige weer van zaterdag wisten tientallen spelende kinderen en hun ouders de speelweide te vinden.

De aanleg van het speelstrandje en ligweide is eigenlijk nog maar enkele dagen geleden begonnen. De graafmachine stond op deze zaterdag gelukkig stil. De bulten zand zorgden bovendien voor nog meer speelplezier.

Het idee voor het strand en speelparkje is ontstaan via een prijsvraag welke door Dorpsbelangen Burgum werd uitgeschreven vanwege het 125-jarig bestaan. Grondverzetbedrijf Heinze de Boer uit Sumar is afgelopen week gestart met de aanleg van de zonneweide. De verwachting is dat het binnen 10 dagen helemaal gereed is. Voor de aankleding van het terrein is dorpsbelang nog op zoek naar een aantal sponsoren.