Rechtspraak in Friesland komt weer op gang

Publicatie: vr 08 mei 2020 19.00 uur

LEEUWARDEN - De rechtspraak in Nederland en dus ook in Friesland lijkt langzaam weer op gang te komen. Nadat de rechtbanken in het hele land wekenlang nauwelijks zaken inhoudelijk hebben behandeld, er werd meestal alleen beslist over wel of niet verlengen van de voorlopige hechtenis van een verdachte, worden er vanaf volgende week weer zaken behandeld.

Friese zaken bij rechtbank Groningen

Bij de rechtbank Leeuwarden staan voor volgende week vijf politierechterzittingen op het programma. Ook op twee zittingen van de meervoudige kamer (MK – de ‘zwaardere’ zaken die worden voorgelegd aan drie rechters) staan weer inhoudelijke behandelingen op de rol. De ‘Friese’ MK-zaken worden volgende week nog wel behandeld op de rechtbank in Groningen.

Coronaproof

Ook het gerechtshof in Leeuwarden, waar de hoger beroepszaken worden behandeld, worden vanaf dinsdag weer zaken inhoudelijk behandeld. Zowel het gerechtshof – het gebouw met de pilaren op de kop van het Zaailand – als de rechtbank zijn de afgelopen weken ‘coronaproof’ gemaakt. Voorlichter Anno Rijpkema meldt dat op de vloer met plastic pijlen looplijnen zijn aangebracht. De balies zijn voorzien van plexiglasschermen en op de vloer zijn afstandsmarkeringen (‘anderhalvemeter’) geplakt.

Schoonmaakkit

De grotere zittingzalen zijn ingericht om fysieke zittingen te houden, daar worden ook plexiglasschermen geplaatst. De kleinere zalen, waar doorgaans de civiele zaken worden behandeld, zijn geschikt gemaakt voor Skype-zittingen. Ook in deze zalen zijn afscheidingen van plexiglas geplaatst. Elke zaal krijgt een schoonmaakkit om stoelen en microfoons te reinigen als een zaak is afgelopen.

Buiten wachten

Er mogen maar een maximaal aantal personen in de centrale hal plaatsnemen, als het maximum is bereikt zullen de mensen buiten moeten wachten. Vooralsnog zijn alleen procespartijen en de pers welkom, publiek wordt (nog) niet toegelaten tot de gerechtsgebouwen. De pers moet zich vooraf aanmelden.