Mondkapjes verplicht op veerboot

Publicatie: vr 08 mei 2020 17.14 uur

HOLWERD - Met ingang van 1 juni 2020 is het voor iedereen op de veerboot van Wagenborg verplicht een mondkapje te dragen tijdens de hele reis van en naar Ameland en Schiermonnikoog. Het mondkapje biedt een toevoegde waarde als het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden of niet van tevoren te controleren is of iedereen gezond is. Dit is het geval tijdens het reizen van en naar de eilanden. De verplichting geldt voor al onze terreinen, gebouwen en schepen.

Met ingang van 1 juni 2020 varen de veerdienst en de sneldienst op de route Ameland-Holwerd weer volgens de reguliere dienstregeling. De veerdienst van en naar Schiermonnikoog blijft vooralsnog volgens de basisdienstregeling varen vanaf 1 juni. Tot 1 juni zet Wagenborg waar nodig extra afvaarten in om aan de toenemende vervoersvraag te voldoen.

Op dit moment is het nog niet bekend hoe de dienstverlening van de sneldienst tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog en de inzet van de watertaxi’s van beide eilanden er na 1 juni 2020 uit komen te zien.

Door de maatregelen voor het openbaar vervoer, waarbij de capaciteit op de schepen is teruggebracht naar 40%, is reserveren en vooraf bestellen van tickets voor personen, fietsen en motoren helaas (tijdelijk) niet mogelijk. Deze tickets zijn daarom alleen ter plaatse voor vertrek bij de terminal te koop.

Het is voor de route Ameland-Holwerd v.v. weer mogelijk om online voertuigreserveringen te maken voor afvaarten vanaf 1 juni 2020.