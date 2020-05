Messteker station Westereen psychisch onderzocht

Publicatie: vr 08 mei 2020 16.10 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden heeft vrijdag de voorlopige hechtenis van de man (29) die op 11 november vorig jaar op het perron van het treinstation in De Westereen een 25-jarige vrouw uit het dorp neerstak met drie maanden verlengd. De rechtbank heeft de officier van justitie opdracht gegeven om de man psychologisch te laten onderzoeken.

De aanleiding tot de steekpartij zou liggen in de relationele sfeer. Het slachtoffer raakte gewond, maar ze was aanspreekbaar. Volgens getuigen ging er aan de steekpartij een ruzie vooraf. Eind november werd de voorlopige hechtenis van de verdachte, de man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, al met drie maanden verlengd.

Dat gebeurde vrijdag nogmaals, vanwege de coronacrisis werden de afgelopen weken nauwelijks nog rechtszaken inhoudelijk behandeld door de rechtbanken. Vanaf volgende week zal de rechtspraak mondjesmaat worden opgestart, ook in Leeuwarden.