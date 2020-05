Arbeidsmarkt: focus op schoolverlaters

Publicatie: vr 08 mei 2020 14.20 uur

DRACHTEN - Smallingerland wil met het beleidsplan Focus op Werk zoveel mogelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan werk helpen. Een van de voorwaarden is dat de aandacht vooral op het onderwijs en met name schoolverlaters wordt gericht. "Daar is de winst te halen", aldus Pytsje van der Meer van werkvoorzieningschap Caparis in Drachten tijdens een inspraakbijeenkomst met raadsleden woensdagavond.

Ook Anita Tolman van de WMO Adviesraad wees op het belang van aandacht voor de uitstroom van leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). "Op dit moment is men er nog niet zo mee bezig, maar daar willen we graag de aandacht op richten." Ze waarschuwde ervoor dat er wel wensen zijn, maar dat "het budget nog wel een ding zal worden. Je hebt meer jobcoaches en begeleiders nodig en die kosten geld. Dat gaat dan knijpen."

Hetzelfde pleidooi voor aandacht voor onderwijs kwam van directeur-bestuurder Ineke Weernink van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS). "Verdieping en dan met name in het onderwijs is nodig." Ze zei blij te zijn met de aandacht voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in Smallingerland. Volgens haar zijn er wel degelijk mogelijkheden om het “granieten bestand, zoals de verzameling namen van betrokkenen wel wordt genoemd, te slechten. Van der Meer (Caparis) : "De winst van het nieuwe beleid zit in de samenwerking tussen de verschillende partijen. De gemeente moet als regisseur optreden en die partijen verbinden."

Een warm pleidooi voor de mogelijkheid tot bijverdienen voor uitkeringsgerechtigden kwam van Anton Meijerman van de Cliëntenraad Smallingerland, die opkomt voor alle mensen die met de Participatiewet hebben te maken. Hij vertelde dat uit onderzoek van zes gemeenten blijkt dat mensen die bijverdienen, sneller een baan hebben. "Je hebt dan een grotere kans om werk te vinden", was de conclusie. Wettelijk is dat nu nog verboden, maar Smallingerland zou bij de staatssecretaris aan de bel kunnen trekken om daar verandering in te brengen, aldus Meijerman. "In eerste instantie kost het geld, maar op termijn help je extra mensen aan werk."

De coronacrisis kent negatieve gevolgen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, constateerde Van der Meer van Caparis. "De mensen kregen voorheen volop kansen, maar momenteel niet meer. Het gaat om een groep die echt loyaal is aan de werkgever en straks ook wel weer kansen krijgt", verwacht. Ze constateerde dat een groot deel van de doelgroep heel goed licht repeterend productiewerk aan kan. Probleem is dat Smallingerland maar weinig bedrijven met dat soort werkzaamheden heeft.