Gaslek bij aanleg van glasvezel

Publicatie: vr 08 mei 2020 13.08 uur

DRACHTEN - Op de Van Haersmasingel in Drachten ontstond vrijdag om 12.25 uur een gaslekkage. Dit gebeurde bij de aanleg van glasvezel. De brandweer is ter plaatse gekomen in afwachting van Liander.

Liander zal de verdere herstelwerkzaamheden op zich nemen. Een gedeelte van de Van Haersmasingel werd tijdelijk afgezet in verband met het mogelijke gevaar.

