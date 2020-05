Auto met echtpaar erin uit sloot getakeld

Publicatie: vr 08 mei 2020 12.03 uur

DRACHTEN - Een auto met daarin een echtpaar is vrijdag aan het einde van de ochtend uit de sloot getrokken door de brandweer. Dit gebeurde aan de Knobben bij Drachten. Ze waren van de weg geraakt en in de sloot beland. Ze durfden er niet meer uit te stappen dus is er besloten om het voertuig, met de man en vrouw erin, uit de sloot te trekken.

De man en vrouw zijn daarna gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Zij raakten niet echt gewond en kwamen met de schrik vrij. De brandweer heeft het echtpaar in een busje thuisgebracht.

