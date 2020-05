Smallingerland schiet mensen te hulp in coronatijd

Publicatie: vr 08 mei 2020 10.10 uur

DRACHTEN - De raadsleden van Smallingerland broeden de komende week op de wijze waarop de gemeente hulp kan bieden tijdens de coronacrisis. Inwoners kunnen met ideeën aankloppen. De raadsfractie van de ChristenUnie kwam met het voorstel om op de gemeentelijke website een ideeënbus te plaatsen. Een regiegroep zou dan wekelijks vergaderen en advies over de ingediende voorstellen kunnen geven.

Aanleiding voor het initiatief is de verwachte teruggang van de Nederlandse economie met 7,5 procent. "Deze krimp is twee keer zo groot als die van de wereldwijde crisis in 2008", vertelde CU'er Jouke de Jong, "Van ons als gemeente wordt heel veel gevraagd. We moeten onze inwoners en ondernemers steunen. Tegelijkertijd bestaat het risico dat we groepen voortrekken en dat moeten we voorkomen. Een zorgvuldige afweging is van belang."

Bijzonder was dat de Smallingerlandse raadsleden woensdag tijdens hun vergadering in totaal vijf nagenoeg dezelfde moties indienden. Strekking was de hulp aan verschillende groepen in de samenleving, zoals de horeca en winkeliers. Alle fracties waren het er over eens dat de gemeenteraad op haar beurt ook initiatieven mag nemen. Dat moet rap en vooral zorgvuldig gebeuren en bovendien binnen het takenpakket van de raad passen.

"Een uitstekend en mooi initiatief", noemde burgemeester Jan Rijpstra de stap van de verschillende indieners van de moties. "We moeten zien hoe we verder uit de coronacrisis komen. Tegelijkertijd zien we dat er al veel andere initiatieven in onze gemeenschap zijn." De horeca-ondernemers in Drachten hebben bijvoorbeeld al afgesproken de handen ineen te slaan. Rijpstra pleitte er voor de komende dagen het initiatief zorgvuldig uit te werken. "We moeten snel schakelen en geen dingen dubbel doen."