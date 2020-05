Geen Ombudsman in Smallingerland maar commissie

Publicatie: vr 08 mei 2020 09.44 uur

DRACHTEN - De ombudsbuddy's lopen al sinds januari 2020 in Smallingerland rond, maar een ombudsman of -vrouw laat nog op zich wachten. De gemeenteraadsleden verbaasden zich woensdag over de gang van zaken. "Het lijkt of er nu een heel ander instituut wordt opgetuigd dan waar de raad drie jaar geleden al om heeft gevraagd", was de reactie.

Verantwoordelijk wethouder Marjan Sijperda vertelde dat met de aanstelling van de ombudsbuddy's en de komst van een onafhankelijke klachtencommissie een compleet vangnet voor klagende burgers is opgezet. Mochten inwoners er dan nog niet met de gemeente uit komen, dan kunnen ze altijd nog naar de Nationale Ombudsman.

Het nog steeds ontbreken van een gemeentelijke ombudsman (m/v) stoorde de raadsleden danig. Anita Merkus (ChristenUnie) vroeg er naar en somde alle stappen sinds het verzoek in 2017 op. Het college van burgemeester en wethouders deed allerlei toezeggingen met als hoogtepunt dat de nieuwe ombudsman in het eerste kwartaal van vorig jaar zou worden aangesteld. "De wethouder heeft nog niks van zich laten horen. Het college heeft geen enkele actie ondernomen om tot benoeming over te gaan", aldus Merkus.

De inzet van vrijwilligers via de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) en de openbare bibliotheek is op zich prima, maar geeft nog geen basis aan het wettelijk recht van inwoners van Smallingerland om bij een onafhankelijke instantie klachten in te dienen. Wethouder Sijperda stelde dat de klachtencommissie, die in januari 2020 is ingesteld, onafhankelijk functioneert.