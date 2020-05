Dwangsom ondernemers Loswal valt slecht

Publicatie: vr 08 mei 2020 09.43 uur

DRACHTEN - De gemeentelijke dwangsom voor huurders van kantoren aan de Loswal in Drachten valt slecht. Terwijl de verantwoordelijk wethouder van Smallingerland toezegde soepel met de regels om te zullen gaan, worden de ondernemers gedwongen elders een kantoor te zoeken. Op industrieterrein De Haven is huur en verhuur ervan verboden.

ELP-raadslid Ynze de Vries raakte helemaal van slag toen wethouder Marjan Sijperda, die de kwestie net in portefeuille heeft, vertelde dat er een bezwaarschrift tegen de dwangsom was binnengekomen, de zaak dus in behandeling is en ze er verder niks over kan zeggen. Ook PvdA-raadslid Dinie Mulder verbaasde zich over de kwestie. "Moeten we ons klaarmaken voor meer van dit soort gevallen", vroeg ze. Wethouder Sijperda zei te hopen dat het bij een eenmalig incident blijft.

Smallingerland wil het bestemmingsplan Industrieterrein De Haven versoepelen. Maatregelen zijn nodig om verpaupering van het gebied tegen te gaan. De gemeente wil samen met ondernemers in het gebied over de nieuwe plannen brainstormen.