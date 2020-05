Brandweer redt ooievaarsfamilie

Publicatie: do 07 mei 2020 19.05 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum heeft donderdag aan het begin van de avond twee jonge ooievaars en twee eieren uit een nest gehaald aan de Lauwersmeerweg bij Kollum.

De brandweer werd opgeroepen omdat de twee ooievaars, een mannetje en een vrouwtje gewond waren geraakt en omdat het niet bekend was of het nest leeg was. Eerder op de dag werd de Fugelpits uit Moddergat al gebeld dat er een gewonde ooievaar was aangetroffen door een omstander, deze heeft de Fugelspits toen meegenomen naar de opvang.

Later op de dag werd weer naar het vogelopvangcentrum gebeld dat er weer een ooievaar gewond was aangetroffen langs het fietspad. De werknemers van Fugelspits kwamen hierop ter plaatse en hebben toen de brandweer ingeschakeld om te kijken of er wat in het nest lag. De brandweer heeft via een ladder het nest gecontroleerd.

In het nest werden twee eieren en twee jonge ooievaars aangetroffen. De brandweer heeft deze uit het nest gehaald en aan de Fugelspits overhandigd, die ze verder gaat verzorgen. De Fugelspits gaat er vanuit dat de gewonde ooievaars mogelijk zijn beschoten.

