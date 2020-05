Corona-medaille voor kinderen in Opsterland

Publicatie: do 07 mei 2020 16.53 uur

BEETSTERZWAAG - Na acht weken gaan de basisscholen op maandag a.s. weer open. De leerlingen hielpen de verspreiding van het virus af te remmen door thuis te blijven. De gemeente Opsterland vindt dat ze hiervoor een groot compliment verdienen. Ze krijgen daarom een tastbare herinnering cadeau: een medaille en oorkonde. De burgemeester en wethouders helpen mee om de attenties bij de scholen af te geven en zo de leerlingen welkom te heten.

"Voor iedereen is het een bijzondere tijd geweest", zegt burgemeester Ellen van Selm. Zij bezoekt maandag basisschool De Arke in Nij Beets. "Veel kinderen kijken er naar uit om weer naar school te kunnen en hun vriendjes en vriendinnetjes terug te zien. Maar ook hier geldt dat de scholen zich moeten aanpassen aan ‘het nieuwe normaal’. In principe gaan de kinderen om de dag naar school waardoor ze 50 procent van de onderwijstijd op school zijn."