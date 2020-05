Bestelbus eindigt bijna in het water

Publicatie: do 07 mei 2020 16.02 uur

DRACHTEN - Een bestelbus is donderdag door onbekende oorzaak bijna in het water geraakt langs de Nipkowlaan in Drachten. Het voertuig bleef half hangen over de kade.

Een berger moest er aan te pas komen om de bestelbus omhoog te takelen zodat deze weer de weg op kon. Een vergeten handrem zou de oorzaak zijn van het wegrollen van het voertuig. Na de berging bleek het voertuig nauwelijks schade te hebben. De bestuurder kon zo weer verder rijden.

