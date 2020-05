Fietser aangereden in Drachten

Publicatie: do 07 mei 2020 15.11 uur

DRACHTEN - Op de Sportlaan in Drachten is donderdagmiddag een fietser aangereden door een auto. De hulpdiensten werden om 13.41 uur gealarmeerd.

De fietser is overgebracht naar het sportcentrum en de man ging later per ambulance naar het ziekenhuis.