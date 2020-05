Fietser gewond na botsing in Ryptsjerk

Publicatie: do 07 mei 2020 15.07 uur

RYPTSJERK - Op de Westerdyk in Ryptsjerk zijn donderdagmiddag een auto en een fietser met elkaar in botsing gekomen. De fietser raakte gewond bij het ongeluk. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstanders verleenden eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. De auto raakte door de botsing beschadigd. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

FOTONIEUWS