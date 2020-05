'Gemeente moet regie nemen in energieplan'

Publicatie: do 07 mei 2020 12.36 uur

DRACHTEN - Op de plannen om Smallingerland in 2050 energieneutraal te krijgen, werd door insprekers tijdens een bijeenkomst woensdagavond over het algemeen positief gereageerd. De gemeentelijke kijk op het opwekken van duurzame energie krijgt in grote halen goedkeuring. "Maar Smallingerland en ook de raadsleden moeten de ontwikkelingen wel kritisch blijven volgen", was de waarschuwing van een van de insprekers.

De groei van grote zonneparken in Smallingerland moet wat de insprekers betreft afgestemd zijn op de vraag om overschotten op de markt te voorkomen. Een van de insprekers, Jan Bovenlander, vertelde dat beheerders van zonneparken in Duitsland al moesten betalen voor het leveren van energie op het net, omdat het aanbod van stroom tijdelijk te groot was. "Zelf ben ik warm voorstander van zonenergie, maar als gemeenteraad moet je wel kritisch blijven", zei hij. Een opmerking in het raadsvoorstel dat het huidige beleid geen kosten met zich meebrengt, verwees hij naar het land van de fabelen. "Dat is dus niet zo. De inzet van ambtenaren kost ook geld".

De gemeente moet zich niet voor de kar van grote projectontwikkelaars laten spannen, waarschuwde Bovenlander. "Voor grote zonneparken van dertig tot veertig hectare met opbrengsten van dertig tot veertig megawatt is geen ruimte. Kaders waarbinnen we werken zijn daarom dringend nodig. We moeten dwingend regelen."

"De plannen moeten voor bewoners ook acceptabel zijn", vertelde Jan Hoeksema van Energietranistiecommissie van Plaatselijk Belang De Wilgen-Smalle Ee-Buitenstvallaat. Hij zei blij te zijn met de voorwaarden voor ruimtelijke ordening, waarbinnen zonneparken moeten worden ingepast. Hij noemde als voorbeeld een verlpichting tot de aanleg van een groene rand of haag. "Dat moet wel goed gebeuren, want de aantasting van het landschap rond bijvoorbeeld het zonnepark in Oosterwolde is verschrikkelijk". Hoeksema vindt dat Smallingerland zich best actief mag opstellen "Als dorpsbelangen hebben we behoefte aan regie, zodat we beter omlijnde plannen kunnen maken".

Sybrand Frietema de Vries van MienskipsEnergie, dat grote energieprojecten begeleidt, toonde zich blij met het feit dat de gemeente de belangen van haar burgers in de plannen meeneemt.