Opeinde 'overrompeld' door plan groot zonnepark

Publicatie: do 07 mei 2020 12.08 uur

OPEINDE - De inwoners van Opeinde voelen zich overrompeld door de plannen voor een zonnepark van dertien hectare bij hun dorp. Het Duitse Kronos Solar is de initiatiefnemer daarvoor. "Zo'n park is in verhouding veel te groot voor ons dorp", liet Ronald Vries woensdag namens de omwonenden aan de gemeenteraad weten. Hij sprak tijdens een bijeenkomst, waarin het toekomstige beleid voor zonne-energie in Smallingerland werd besproken.

De Duitse projectontwikkelaar vroeg aan de bewoners mee te denken nog voordat op het gemeentehuis in Drachten ook maar iets van de plannen bekend was. Dat was in december 2019. "Het plan is niet goedgekeurd door de gemeenteraad en wordt toch doorgezet", aldus Vries. Het staat plannenmakers vrij om te vragen, maar "we voelen ons niet beschermd. We willen niet overspoeld worden door zonneparken." Een van de andere insprekers wees op het feit dat voor daadwerkelijke uitvoering van de plannen een omgevingsvergunning nodig is, die door de gemeente wordt afgegeven. Eerder mag er niet worden gebouwd.

In de gemeentelijke plannen voor Smallingerland tot 2050 mist Ronald Vries een duidelijke doelstelling als het om de hoeveelheid op te wekken energie gaat. Ook ontbreekt een nulmeting ofwel een overzicht van de hoeveelheid zon- en windenergie, die op dit moment al in de gemeente wordt opgewekt. "We moeten kijken naar de behoefte, ook in relatie tot wat in Friesland al gebeurt."

Kronos Solar heeft inmiddels in negen landen zestig projecten ontwikkeld. Het gaat om relatief grote zonneparken met een totaal vermogen van 1 Gigawatt. Ruim een miljard euro is in die parken geïnvesteerd.