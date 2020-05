Mobiel casino spellen met echt geld: de veiligste casinospellen

Publicatie: do 07 mei 2020 12.05 uur

LEEUWARDEN - Er is geen leuker tijdverdrijf dan een mobiel casino. Zeker als je kunt spelen met echt geld. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn deze spellen geschikt om te spelen op de smartphone of tablet. Zo heb je jouw favoriete casino dus altijd bij de hand. Maar hoe veilig zijn deze mobiel casino’s eigenlijk? Welke betaalmogelijkheden heb je en hoe zit het met de kwaliteit van de graphics?

Een mobiel casino spel spelen en echt geld inzetten en winnen

In Nederland zijn we gebonden aan een aantal regels als het gaat om gokken binnen online casino’s. Deze regels worden opgesteld door de Wet op Kansspelen. Zo is er in 2019 in Nederland een stokje gestoken voor het spelen van mobiele casino spellen om echt geld. Wel heb je nog een ruime keuze aan buitenlandse online casino websites waar je echt geld kunt inzetten en winnen. Gelukkig komt daar vanaf 2021 verandering in.

De wetgeving is aangepast waardoor ook Nederlandse mobiele casino’s weer open mogen voor het spelen om echt geld. Deze aanpassing zal hoe dan ook veel beweging met zich meebrengen. Het aantal mobiele casino’s met echt geld zal toenemen, maar ook de totale beleving zal anders worden. Hierbij kun je denken aan adembenemende graphics, veilige verbindingen én een perfecte speelervaring op je mobile device.

Online casino spellen: gokken met geld via Android of iOS

Of je nu een iOS of Android besturingssysteem hebt op je smartphone of tablet, mobiel casino spellen passen zich moeiteloos aan. Je installeert de applicatie eenvoudig via de App Store of Google Play. Wil je liever rechtstreeks vanuit de browser spelen om geld? Ook dat is door de introductie van HTML5 geen probleem. Qua beleving en spelkwaliteit hoef je zeker niets in te leveren als je mobile casino spellen wilt spelen via je telefoon. De graphics zijn van uitstekende kwaliteit en ook de mobiele paginasnelheid doet niet onder voor de desktop. De speelervaring wordt op deze manier nog intenser.

En hoe zit het met de veiligheid als

je mobiel casino spellen wilt spelen?

Nu de Nederlandse Wet op Kansspelen heeft bepaald dat er vanaf 2021 weer gegokt mag worden met echt geld, hoef jij je over de veiligheid van de online casino’s geen zorgen te maken. Er moet namelijk aan behoorlijke strenge eisen voldaan worden. Zo kun je rekenen op mobiele websites die alle privacygevoelige informatie, waaronder dus ook jouw betaalgegevens, veilig en versleuteld versturen. Een veilig mobile casino echtgeld dat helemaal aan deze strenge veiligheidseisen voldoet, maakt vaak ook gebruik van een ADR. Eventuele geschillen worden door een onafhankelijke partij behandelend op een transparante manier.

Binnen een mobile casino kun je spelen om echt geld. Inzetten doe je heel eenvoudig door gebruik te maken van diverse betaalmogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn Mastercard, Visa, iDeal of zelfs PayPal. Heb je echt geld gewonnen in een mobiel casino? Dan laat je dit eenvoudig uitbetalen. Dat doe je door het geven van een betalingsopdracht via jouw privé account binnen het desbetreffende mobiele casino.