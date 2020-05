Man vlucht met 200 km/u voor motoragent

Publicatie: wo 06 mei 2020 19.56 uur

BURDAARD - Een 25-jarige automobilist uit de gemeente Noardeast-Fryslân is dinsdagavond voor een motoragent gevlucht met een snelheid van meer dan 200 km/u. De man deed dit nadat hij met 97 km/u over de Marwei in Oentsjerk reed. Er geldt hier een maximum snelheid van 60 km/u en een motoragent wilde dan man aanhouden en gaf hem een stopteken. De automobilist sloeg vervolgens op de vlucht.

Met een snelheid van boven de 200 km/u reed de man naar Burdaard waar hij zijn auto ergens verliet. Met hulp van buurtbewoners kon de politie even later het voertuig vinden. De auto werd gelijk in beslaggenomen en de gevluchte man werd later thuis aangehouden.

Er is in elk geval proces-verbaal opgemaakt voor het overschrijden van de maximum snelheid en het negeren van een stopteken. Ook zou hij verdacht worden van het rijden onder invloed van drugs en een ongeldig rijbewijs. De man laat deze site weten dat dat niet waar is.