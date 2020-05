'Slechts drie nieuwe Covid-19 besmettingen'

Publicatie: wo 06 mei 2020 12.56 uur

LEEUWARDEN - Er zijn in de afgelopen 24 uur 3 mensen positief getest op Covid-19. Er zijn verder geen nieuwe coronasterfgevallen, zo laat de GGD Fryslân weten.

Het totaal aantal besmettingen in Friesland komt daarmee op 524. Het aantal Friezen dat is overleden aan het coronavirus blijft staan op 63. Friesland is één van de minst hard getroffen provincies.

Woensdagavond volgt een nieuwe persconferentie van premier Mark Rutte. Mogelijk worden nieuwe versoepelingen aangekondigd.