Stormloop op online audities 'De Tocht'

Publicatie: wo 06 mei 2020 11.34 uur

LEEUWARDEN - Aan de oproep voor de audities van spektakelmusical De Tocht is volop gehoor gegeven. De spektakelmusical gaat in oktober 2021 in Leeuwarden in première.

Tot nu toe hebben meer dan 400 acteurs en actrices zich aangemeld, waarvan 110 voor de hoofdrollen. Deze laatste groep heeft auditie gedaan middels een video waarin een lied gezongen moest worden.

"We hadden wel verwacht dat veel acteurs enthousiast zouden zijn voor een rol in De Tocht, maar we zijn vooral onder de indruk van het hoge niveau van de inzendingen. Het kippenvel staat bijna continu op de armen bij het bekijken van de filmpjes", zegt assistent regisseur Tjerk Kooistra. "De audities komen uit alle provincies, van regionale helden tot winnaars van internationale Musical Awards. Het is een snoepwinkel voor ons als creatief team."

Voor de hoofdrollen kun je je niet meer aanmelden, deze audities zijn per 1 mei gesloten. Op basis van de ingezonden video's wordt een selectie gemaakt voor de volgende ronde. De organisatie is van plan om deze ronde wel fysiek op locatie te doen.

"Het online auditeren is een uitkomst in deze gekke tijd, maar uiteindelijk wil je de energie ook live voelen. Dus we denken nu al na, hoe we de audities op locatie in juni, op een veilige manier kunnen laten plaatsvinden", zegt creatief producent Madelène van Beuzekom.

Naast acteurs voor de hoofdrollen wordt er ook gezocht naar talent voor het ensemble en figuratie. Hier kunnen geïnteresseerden zich nog steeds voor aanmelden via www.musicaldetocht.frl/auditie. Deze auditie-ronde sluit op 1 juni aanstaande.