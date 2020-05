Online roulette spelen

Publicatie: wo 06 mei 2020 11.15 uur

DOKKUM - Roulette behoort tot de populairste casinospellen. In ieder casino waar je komt zie je tal van mensen aan de roulettetafels staan en/of zitten. Ook kun je het spel in menig casino op een automaat spelen. Je hoeft tegenwoordig de deur echter niet meer uit om roulette te spelen. Nee, want online roulette wint de laatste jaren aan populariteit. We zien namelijk dat steeds meer Nederlanders hun weg naar online casino’s weten te vinden. Je moet echter wel weten dat er ook een aantal nadelen kleven aan roulette online spelen.

Is online roulette legaal?

Voordat je begint met online roulette wil je natuurlijk wel eerst weten of dit wel legaal is. Volgens de Nederlandse wet is online gokken momenteel nog illegaal. Hier komt met ingang van 2021 echter verandering in. Vanaf volgend jaar gaat de nieuwe Kansspelwet namelijk in. Gokbedrijven mogen dan online gokspelen aanbieden binnen Nederland. Indien zij dit nu al doen, kunnen ze een flinke boete krijgen van de Kansspelautoriteit.

Toch zijn er al talloze mogelijkheden

Ondanks dat roulette spelen op het internet nog niet legaal is, doen veel Nederlanders dit al wel. Dit is niet vreemd, want er zijn vandaag de dag talloze websites gevestigd in het buitenland waar je dit casinospel kunt spelen. Naast roulette worden er vaak ook allerlei andere spellen aangeboden. Zo kun je bij een online casino vaak ook blackjack en poker spelen. Daarnaast is het mogelijk om op diverse automaten te spelen. Je kunt online dus grotendeels dezelfde spellen spelen als in een fysiek casino.

Let goed op waar je speelt

Ben je nog niet bekend met online roulette spelen? Dan maak je mogelijk een account aan op de eerste de beste site waar je dit spel kunt spelen. Dit is echter niet altijd verstandig. Waarom niet? Omdat niet alle sites voor online roulette even betrouwbaar zijn. Er zitten namelijk ook sites tussen die hun spelers oplichten. Dit wil je natuurlijk voorkomen. Zoek daarom altijd eerst uit hoe andere gebruikers de site ervaren. Lees reviews en bekijk ook beoordelingen. Op basis van deze gegevens kun je vaak snel oordelen of het om een betrouwbare site gaat.