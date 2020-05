Kortere BinckBankTour 2020: geen start in Dokkum

Publicatie: di 05 mei 2020 17.49 uur

DOKKUM - De BinckBankTour 2020 heeft een nieuwe plaats op de kalender. De meerdaagse rittenwedstrijd in Nederland en België vindt nu plaats van 29 september tot en met 3 oktober. De ingekorte ronde start niet in Dokkum. De geplande Grand Départ in het noorden van Nederland wordt naar 2021 doorgeschoven.

De gemeente Noardeast-Fryslân zou de Grand Départ koppelen aan de Admiraliteitsdagen. Door de coronacrisis was het festival eerder al met een jaar opgeschoven. In 2021 start de BinckBank Tour wel vanuit de noordelijkste stad van Nederland, Dokkum. Door het inkorten van de ronde naar vijf dagen, wordt het op die manier ook makkelijker om sneller richting Zuid-Nederland en België af te zakken met de karavaan.

Wethouder Pytsje De Graaf van Noardeast-Fryslân vindt het jammer dat de BinckBankTour dit jaar niet in haar regio start: “Wij zijn uiteraard blij met de toezegging dat deze tour volgend jaar wel in onze regio start. De gemeente Noardeast-Fryslân zal, samen met de provincie en de naastgelegen gemeenten, ook volgend jaar de BBT met open armen ontvangen. Dat gebeurt dan ook weer in samenwerking met de organisatie van de Admiraliteitsdagen.”