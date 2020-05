Tijnje herdenkt 75 jaar vrijheid via Live-stream

Publicatie: ma 04 mei 2020 21.27 uur

TIJNJE - In Tijnje worden ieder jaar op 4 mei op indrukwekkende wijze de slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

Voorafgaand aan de herdenking vindt normaal een stille tocht door het dorp plaats, gevolgd door een bloemlegging bij de graven van in de oorlog omgekomen Tynsters.

Vanwege de Corona maatregelen moest men een andere weg zoeken om het dorp bij de herdenking te betrekken. Hiervoor werd een Facebook Live-stream ingezet om een ieder die belangstelling had de ceremonie mee te laten beleven.

Daarnaast werd een filmpje geplaatst waarin een gedicht werd voorgelezen door leerlingen van basisschool "De Opstekker". Iedere leerling had vanuit thuis een regel van het gedicht op film opgenomen.

Even voor achten klonk het luiden van de klok door het dorp als nagedachtenis aan hen die vielen, gevolgd door de kranslegging bij het monument en het spelen van de 'Last Post'. Daarna was het 2 minuten stil.

Na de 2 minuten stilte werd via de live-stream het Wilhelmus afgespeeld gevolgd door opnieuw klokgelui als oproep voor vrede, veiligheid en gerechtigheid.

