Brand bij woonwinkel in Westergeest

Publicatie: ma 04 mei 2020 12.14 uur

WESTERGEEST - Bij Ideko Wonen aan de Simmerwei in Westergeest is maandagmorgen brand uitgebroken. De brand ontstond voor de winkel in een houten haspel, de brand is hierbij overgeslagen naar andere artikelen die buiten lagen. Een buurman heeft de brand in eerste instantie geblust in afwachting van de brandweer.

Ter plaatse heeft de brandweer van Kollum nabluswerkzaamheden uitgevoerd en met een warmtebeeld camera onderzocht of het vuur goed uit was. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten, omdat de winkel maandags gesloten is. De eigenaar gaat camerabeelden bekijken.

