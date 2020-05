Huis van de maand: Gealstrjitte 33 te Drogeham

Publicatie: ma 04 mei 2020 11.47 uur

DROGEHAM - Deze goed onderhouden karakteristieke halfvrijstaande woning met vrijstaande ruime garage voorzien van zolderruimte is gelegen in een rustige woonomgeving op korte afstand van het centrum van Drogeham.

Het woonhuis is gebouwd in 1956 op een perceel van 231m2. Het is in de loop der jaren gemoderniseerd. De woning is grotendeels voorzien van kunststof kozijnen. Het schilderwerk is in 2019 gedaan. Het geheel wordt verwarmd door een HR combiketel van Nefit uit 2004. De garage met berging is ca. 32 m2 groot en beschikt over een geïsoleerde zolderruimte. De garage en zolder zijn ingericht als hobbyruimte.

De indeling van deze woning is als volgt:

Entree, hal, keuken met een nette keukenopstelling, trapopgang, witgoedaansluitingen en c.v.-opstelling en een provisiekelder, lichte woonkamer met kastruimte van ca. 17 m2. Aan de achterzijde bevindt zich de badkamer met douchecabine, vaste wastafel en toilet.

Eerste verdieping:

Overloop met aansluitend drie slaapkamers.

Tweede verdieping:

Geheel bevloerde zolder/berging.

De voor-en achtertuin zijn onderhoudsvriendelijke ingericht. De achtertuin is gelegen op het zuidoosten en is ingericht met bestrating en beplanting. Het afgesloten karakter van deze tuin biedt u veel privacy. De eigen oprit biedt voldoende plaats voor het parkeren op eigen terrein.

Het oudste dorp van Achtkarspelen ligt het meest westelijk in de gemeente op een hoge zandkop. Drogeham heeft een goed voorzieningenniveau op het gebied van basisschool, sportaccommodatie, winkels en openbaar vervoer (bus). Het dorp is wijd en zijd bekend door de jaarlijkse Gondelvaart op Wielen. Tevens is Drogeham centraal gelegen ten opzichte van Groningen, Leeuwarden en Drachten.

Is uw interesse voor deze woning gewekt? Klik hier voor meer informatie en maak een afspraak voor een bezichtiging om uw indruk compleet te maken.